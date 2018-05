Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die drei erdgasbetriebenen Musketiere von Seat: Leon TGI, Ibiza TGI und der Mii Ecofuel © SEAT

Wer beim Thema erdgasbetriebene Autos - man spricht jetzt international von der CNG-Technologie - zu räuspern beginnt, wird bei genauerer Betrachtung der Fahrzeugdaten ganz sicher große Augen machen. Denn an diesen Tatsachen gibt es nichts zu rütteln: CNG-Autos (CNG steht für Compressed Natural Gas) sind äußerst wirtschaftlich und umweltfreundlich. Seat - die Spanier haben im VW-Konzern die Führerschaft beim Thema Erdgas übernommen - sieht im Vergleich zu Benzinern eine Reduktion der Spritkosten bis zu 50 Prozent, gegenüber dem Diesel soll man bis zu 30 Prozent billiger fahren.

Erdgas - nicht zu verwechseln mit Autogas (Flüssiggas) - verbrennt zudem deutlich sauberer. Der Rußpartikelausstoß wird gleich um 99 Prozent reduziert, der Stickoxide-Anteil um stolze 95 Prozent. Und die CO 2 -Emissionen verringern sich um beachtliche 25 Prozent.

Aber bevor was rauskommt, kommt was rein: der Treibstoff. „Wie sicher ist der Gastank?“, fragen viele Interessenten. „Absolut sicher“, sagen die Seat-Verantwortlichen. Im Tank herrscht maximal ein Druck von 200 Bar, er ist aber für mehr als das Doppelte konzipiert. In Extremsituationen werden zudem Sicherheitsventile aktiviert.

CNG-Modelle von Seat CNG steht für Compressed Natural Gas (komprimiertes Erdgas).

Seat Mii Ecofuel: 68 PS, 5 Gang; Preis ab 11.090 Euro.

Ibiza TGI: 90 PS, 5 Gang; ab 15.990 Euro.

Leon TGI: 110 PS, 6 Gang; ab 22.090; 7 Gang DSG ab 23.990; Leon ST TGI ab 23.240 Euro.

Alle Preise inklusive 2000-Euro-CNG-Bonus (Aktion bis Ende 2018).

Und wie sieht es mit der Infrastruktur in Österreich aus? Es stehen 160 öffentliche Tankstellen mit CNG-Zapfsäulen (Tankzeit drei Minuten) parat. Es gibt auch bereits Navigationssysteme mit programmiertem CNG-Tankstellenverzeichnis oder Smartphone-Apps.

Und wenn der Gastank plötzlich leer ist, womöglich mitten in der Pampa? Die Fahrzeuge schalten dann automatisch auf Benzin um - ohne Stopp. Der Doppeltank ermöglicht zudem bei Seat-Modellen Reichweiten bis zu 1300 Kilometer.

Bei so vielen Vorteilen kosten CNG-Fahrzeuge in der Anschaffung deutlich mehr als herkömmliche Fahrzeuge? Nein. Auch der Wartungsaufwand hebt sich nicht ab. Nur der Gastank muss alle drei Jahre einem Dichtungstest unterzogen werden.