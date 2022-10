93 Jahre überspannen die Baujahre der Oldtimer, die am 15. Oktober im Rahmen einer Auktion des Dorotheums in Salzburg versteigert werden: vom Clément-Bayard CB 10 von 1912 bis zum Lamborghini Murciélago Jahrgang 2005. Insgesamt kommen 66 Fahrzeuge unter den Hammer.

Das hervorstechendste Exponat stammt ebenfalls aus Sant'Agata Bolognese: Lamborghini Countach 25th Anniversary von 1989, der mit Mario Andretti einen höchst prominenten Erstbesitzer. Der Rennfahrer und Formel-1-Weltmeister des Jahres 1978 verkaufte den Wagen schließlich an den zweiten Eigner in Österreich, insgesamt wurde der Sportwagen nur 7400 Kilometer gefahren. Der Schätzpreis liegt bei 320.000 bis 420.000 Euro. Damit sollte der Countach aller Voraussicht nach zum teuersten Stück der Auktion avancieren.

Neben den insgesamt 14 Chromjuwelen aus Italien, 28 aus Deutschland, acht aus England und sieben aus Frankreich ist die frühe österreichische Automobilgeschichte stark vertreten. Angefangen von zwei Steyr Typ 50 und 55 (Schätzpreis 32.000 bis 42.000 Euro/38.000 bis 48.000 Euro), die die Evolution des heimischen „Volkswagen“ zur Schau stellen. Die Geschichte des Steyr "Baby" können Sie hier nachlesen.

Dazu kommt ein Steyr XXX 8/40 PS (55.000 bis 70.000 Euro), entstanden am Reißbrett von Ferdinand Porsche während dessen kurzen Gastspiels in Oberösterreich, oder ein 220 Kabriolett (80.000 bis 110.000 Euro), das quasi als dessen Nachfolger schon von einer ganz neuen Formensprache zeugt, die dann in Mode kam: der Stromlinie.

Außerdem finden sich mit einer Austro-Fiat AFN Feuerwehr und einem Fahrgestell von Perl zwei weitere absolute Raritäten aus Österreich im Katalog.