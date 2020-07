Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jet Set. So hatten sich das die Marketingleute damals vorgestellt - angekommen ist der Talbot Tagora dort allerdings nie © KK

Zusammenfassend kann man sagen, der Talbot Tagora war quasi so etwas wie ein multilaterales Missverständnis. Und das kam so: Die altehrwürdige Marke Talbot war in einem Konglomerat anderer geschichtsträchtiger Namen in den Besitz des europäischen Ablegers der US-amerikanischen Firma Chrysler übergegangen.