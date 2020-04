In den 1960ern war der Simca Rallye das Werkzeug der Wahl für Papas kleine Alltagsfluchten.

Giftzwerg: Bei Bergrennen oder Autoslaloms lehrte der kleine Simca Rallye 2 die Großen das Fürchten © SIMCA

Es war die Zeit, in der das Geschäft mit kleinen Heckmotor-Kutschen brummte und in der blühenden Klubsport-Szene brave Familienväter am Wochenende auf irgendwelchen Rennpisten zu wilden Hunden mutierten.