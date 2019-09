Facebook

In vier Generationen lief der Tatra 613 von 1974 bis 1996 © TATRA

So eisern war der Vorhang also doch nicht. Immerhin ging es ja um den Luxus der Gleicheren unter den Gleichen im ehemaligen Ostblock. Der tschechische Traditionshersteller Tatra bespielte dort damals die automobile Oberklasse und durfte sich Ende der 1960er-Jahre für das Design des 613 mit dem italienischen Karosseriebauer Vignale zusammentun. Schließlich wollten sich die Bonzen in der neuen Luxuslimousine sehen lassen können - Ideologie hin oder her.