Schau mir in die Augen, Kleiner: Klassisch schön war der Volvo 480 nicht, aber wie Grace Jones ein Charakterdarsteller der 1980er.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der schwedische Keil hielt sich von 1986 bis 1995 © Volvo

Sicherheit aus Schwedenstahl, Unverwüstlichkeit und kantige Trutzburgen standen in den 70ern und 80ern auf Volvos Speisekarte. Bis 1986 die Stunde des wohl untypischsten Schweden aller Zeiten schlug: Zum einen hatte der 480 Frontantrieb, was bei den Hecktrieb-Traditionalisten eine neue Ära einläutete, und zum anderen war da das Design. In einem Wettbewerb setzte sich der keilförmige Entwurf des Niederländers John de Vries durch.