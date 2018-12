+ Der CLK punktet mit sehr guter Verarbeitung und üppiger Ausstattung.

+ Hohe Zuverlässigkeit und agiles Fahrverhalten zählen zu den Tugenden.

+ Sowohl Coupé als auch Cabrio bieten ein hohes Sicherheitsniveau.

- Der CLK neigt zum Rosten und Undichtigkeiten an Tür- und Fensterdichtungen.

- Ein Fall für die Werkstatt: Ölverlust an Motor und Getriebe.

- Ausgeschlagene Gelenke an der Vorderachse; Spiel in der Lenkung.