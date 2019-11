Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Ford Mustang Mach-E © FORD

Für Ford ist es das wichtigste Modell der Elektro-Wende. In Los Angeles bekam man jetzt erstmals ein Bild davon: Gleich neben Elon Musks SpaceX-Fabrik hob man in einem Hangar vor 500 Gästen - darunter Film-Star Idris Elba - die Hülle vom neuen Ford Mustang Mach-E.

Ford Mustang? Ja, man wollte die E-Mobilität zum Start nicht als knochentrockene Angelegenheit präsentieren, sondern man hat das SUV mit den Mustang-Genen aufgeladen. Beim Design wie in Sachen Fahrspaß.

Das bedeutete auch, das man mitten im Entwicklungsprozess den Retourgang einschaltete, und den Mustang Mach-E neu aufzäumte: Das Design wurde geschärft (längere Motorhaube, wesentlich akzentuierter), eine eigene Plattform entwickelte und das ganze Fahrerlebnis auf Erlebnis getrimmt.

Modellvorstellung: Ford Mustang Mach-E Ford setzt alles auf eine Karte. Der angeschlangene US-Autobauer geht an die Kronjuwelen und gibt seinem ersten Elektroauto den wertvollsten Modellnamen der Firmengeschichte mit auf den Weg. FORD Der Crossover Mustang Mach-E wird mit zwei Batteriegrößen, Heck- oder Allrad-Antrieb sowie in verschiedenen Leistungsstufen an den Start gehen: Die Standard-Batterie hat eine Speicherkapazität von 75 Kilowattstunden, was für eine Reichweite von 450 Kilometern ausreicht. Mit der 99-kWh-Variante kommt er als Hecktriebler bis zu 600 Kilometer weit. FORD Mit Allradantrieb und größerem Akku wirft das SUV 248 kW (338 PS) und ein maximales Drehmoment von 581 Newtonmetern in die Waagschale. FORD Dazu kommt – voraussichtlich ab Anfang 2021 – die GT-Version mit 342 kW (465 PS) und rund 830 Newtonmetern, der in weniger als fünf Sekunden von 0 auf Tempo 100 schnepft. FORD Der Mustang Mach-E ist 4,71 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Die Akkus sitzen platzsparend zwischen den Achsen im Fahrzeugboden. Unter der vorderen Haube verbrigt sich ein Kofferraum mit 100 Litern. Weitere 402 fasst das Abteil im Heck. Bei umgeklappten Rücksitzen sogar bis zu 1420 Liter. FORD Der Mustang Mach-E hat keine konventionellen Türgriffe. Stattdessen erkennt er, dass sich das Smartphone des Fahrers nähert, entriegelt es die Türen. Ist dessen Batterie einmal leer, lassen sich die Türen per Geheimzahl über ein Tastenfeld auf Höhe der B-Säule öffnen. Und mit einem separaten PIN-Code, der auf dem zentralen Touchscreen eingegeben wird, ist der Wagen auch fahrbereit. FORD Blickfang im Innenraum sind die digitalen Instrumente in der Größe von 10,2 Zoll und der 15,5 messende Touchscreen, der sich wie ein Smartphone über Wisch- und Streichbewegungen bedienen lässt. FORD Um das Infotainment kümmert sich das System „Sync 4“ und via Apple CarPlay, Android Auto und Ford AppLink lassen sich kompatible Smartphones und andere Endgeräte fortan kabellos einbinden. FORD Über die Wallbox lässt sich die Ladedauer im Vergleich zu einer konventionellen 230-Volt-Haushaltssteckdose reduzieren. Das bedeutet: In einer halben Stunde fließt nicht genügend Strom für 62 Kilometer. FORD Ford bietet den neuen Mustang Mach-E mit drei Fahrprogrammen an, die individuell einstellbar sind. Mit der Änderung des Fahrmodus können Elemente wie die Ambiente-Beleuchtung, die Einstellungen des Infotainment-Systems sowie das (künstlich eingespielte) Antriebsgeräusch beeinflusst werden. FORD 1/10

Für den richtigen Elektro-Sound recherchierte man vom Blade Runner bis zum Batmobil, um die perfekte Tonlage zu erwischen.

Die wichtigsten Fakten: Der 4,71 Meter lange, 1,88 Meter breite und 1,60 Meter hohe Mach-E kommt in zwei Batterie- und Antriebsversionen: Die Standard-Batterie besitzt 288 Lithium-Ionen-Zellen und hat eine Speicherkapazität von 75 Kilowattstunden (WLTP-Reichweite von bis zu 450 Kilometern).

Die optionale Extended Range-Batterie mit 99 kWh und 376 Zellen schafft im WLTP-Zyklus1 bis zu 600 Kilometer. Man kann außerdem zwischen Heck- und Allradantrieb wählen. Das Auto ist 1,9 bis 2,1 Tonnen schwer - und im Vergleich zur direkten Konkurrenz wesentlich leichter.

Der zentrale Touchscreen erinnert an Tesla Foto © FORD

Modelle? Mit Allrad-Antrieb (Dual-Elektromotor, vollkommen variable Drehmomentverteilung) kommt man auf 338 PS und ein maximales Drehmoment von 581 Newtonmetern. Topmodell ab 2021: Ford Mustang Mach-E GT mit 342 kW (465 PS) sowie 830 Nm - und in unter fünf Sekunden flitzt der GT auf Tempo 100.

Was das Laden betrifft: Alles Notwendige ist an Bord, auch eine Ford Connected Wallbox wird es geben. Der Ford Mustang Mach-E schafft Ladeleistung von bis zu 150 kW.

Der Innenraum des geräumigen Fünfsitzers überrascht ebenso: der riesige 15,5-Zoll-Touchscreen (hochkant, wie ein Tablet bedienbar) in der Mitte ist das zentrale Element. Die Grafik hat man exzellent aufbereitet, ebenso die Bedienung. Für die Verbindung von alter und neuer Autowelt findet sich sogar ein Drehknopf am unteren Ende. Das Cockpit ist ebenso volldigital. Die Spracherkennung versteht laut Ford „Befehle des Fahrers aus der Konversation heraus“.

Neu, auch: Der Einstieg erfolgt nicht über klassische Türgriffe, sondern per Knopfdruck bzw. Bluetooth, die Türen entriegeln sich dann selbst. Im Kofferraum warten 402 Liter an Stauvolumen, bei umgelegten Rücksitzen 1420 Liter. Genial: Unter der „Motorhaube“ ist jetzt natürlich Platz, dort findet man ein entsprechendes Fach für einen Trolley. Besonders clever hat Ford diesen Extra-Stauraum ausgekleidet: Man kann sogar Eis einfüllen und zum Beispiel Getränke für die Party unterwegs einkühlen. Entleert wird über ein eigenes Ventil.

Erstaunlich ist der Kampfpreis mit dem Ford in dieser Kategorie ins Rennen geht: In Deutschland (Österreich-Preise stehen noch nicht fest) startet neue der Ford Mustang Mach-E bei 46.900 Euro (Heckantrieb, Elektromotor mit 75 kWh-Standard-Batterie). In Österreich rechnet man mit einem ähnlichen Preis, frühestens Ende 2020 fährt der Mustang Mach-E vor.