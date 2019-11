Facebook

Der Rollstuhl-Schlepper WheeM-i © KK

Selbst fahrende Autos, fliegende Transporterdrohnen, autonome Busse, in denen Gesundheitschecks gemacht werden können: Die Zukunft der Mobilität könnte so schön sein, nur leider überholt sie die Realität einer überalternden Gesellschaft. Was hilft es, wenn die Drohne 300 Meter vom Haus entfernt wartet, aber diese Distanz aufgrund von Erkrankungen, Muskelschwäche etc. gar nicht allein zurückgelegt werden kann? Nicht nur bei der gerade angelaufenen Motorshow in Tokyo beschäftigen sich deshalb Forscher mit Fahrzeugen, die futuristisch aussehen, aber Menschen mit Handicap ein Mindestmaß an Mobilität ermöglichen.