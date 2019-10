Das automobile Feindbild in der Klimadiskussion hat drei Buchstaben: SUV. Warum das Sport Utility Vehicle so umstritten ist und dennoch weltweit bei den Autokäufern weiterhin hoch im Kurs steht.

Jeder dritte Neuwagen in Österreich

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der IAA in Frankfurt wurde gegen SUV demonstriert © APA/dpa/Silas Stein

Die Automobilindustrie steht unter Druck wie nie zuvor in der Geschichte. Sieht man vom Struktur- und Technologiewandel ab, der die Hersteller vor eine Herkulesaufgabe stellt und milliardenschwere Investitionen fordert, schlägt der Branche als vermeintlichem Hauptverursacher der Klimakrise jetzt auch eine regelrechte Dämonisierung entgegen. Der aktuelle Kreuzzug gegen das Automobil erreichte kürzlich bei der Frankfurter IAA einen Höhepunkt, als bei einer Großdemonstration Tausende Klimaschützer in einer aufgeheizten Stimmung die Eingänge der Messe blockierten und drinnen in den Hallen Greenpeace-Aktivisten während des Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Autodächer stiegen und Plakate mit der Aufschrift „Klimakiller“ entrollten.