Auto-Party mit Problemzonen: Die Internationale Autoausstellung in Frankfurt ist auf dem Scheideweg.

Der VW ID.3 wird auf der IAA seine Premiere feiern © VOLKSWAGEN

Kommende Woche startet die IAA in Frankfurt – und damit ihr Kampf gegen die Bedeutungslosigkeit in einer Autowelt, die sich dramatisch verändert. Der Zwiespalt ist offensichtlich: Während Volkswagen und Porsche den Beginn ihrer Elektro-Strategie (ID.3, Taycan) zelebrieren und Landrover den Klassiker Defender zum ersten Mal zeigt, haben rund zwei Dutzend Hersteller abgesagt. Darunter Alfa, Fiat, Toyota, Peugeot, Citroën, Mazda, Nissan, Jeep, Ferrari, Mitsubishi etc.