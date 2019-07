Facebook

Mit hochgezüchteten Verbrennermotoren bzw. E-Antrieb wird ohne Wellen´, aber mit Tempo jenseits der 50 km/h gesurft © KK

Bereits im vorigen Jahrhundert experimentierten Surfer mit teils wahnwitzigen Konstruktionen, auf denen sie mit irrem Tempo durch das Wasser pflügten. Aber erst in diesem Jahrtausend erfolgte der Durchbruch. Die Marke Jetsurf schaffte es, leichte Hochleistungsverbrennungsmotoren mit den Boards so zu kombinieren, dass man einerseits ein echtes Surferfeeling hat - andererseits in völlig neue Fahrdimensionen vorstößt.