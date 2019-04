Die EU hat sich auf ein Paket von insgesamt rund 30 Maßnahmen geeinigt, die künftig in Neuwagen

verpflichtend sind. Mit an Bord sein müssen zum

Beispiel Assistenten für das Spurhalten und Notbremsen oder solche, die bei Müdigkeit oder Überschreitung des Tempolimits den Fahrer warnen.

Eine Blackbox soll Unfalldaten anonymisiert und kurzzeitig aufzeichnen (sie sollen der Forschung dienen), Kameras oder Sensoren beim Rückwärtsfahren unterstützen und an allen Sitzen müssen Gurtwarner angebracht sein.

Diese Systeme gibt es heute schon in vielen Fahrzeugen, ab 2022 müssen sie in allen Modellen, die neu auf den Markt kommen, verbaut sein. Sämtliche Neuwagen sind von der Regelung dann

ab 2024 betroffen.

Durch die zusätzlichen Sicherheitssysteme geht die EU davon aus, dass bis 2038 mehr als

25.000 Menschenleben gerettet werden können.