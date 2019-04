Facebook

© olly/stock.adobe.com

Das Jahr 2019 ist für die Autobranche in Österreich nicht wirklich gut angelaufen: Um 11,2 Prozentpunkte (Stand März) ist der Markt eingebrochen. Der Trend, der seit Herbst 2018 spürbar ist, setzt sich fort. Bei den Kunden sei „Verunsicherung“ da, so sagen Experten. Nicht einmal die Meldung, dass die Autos aufgrund der wesentlich aufwändigeren Technik bei der Abgasbehandlung etc. in Zukunft empfindlich teurer werden sollen, brachte Bewegung in den aktuellen Markt 2019. Die Hintergründe für die Kaufverweigerung sind vielfältig - wir haben versucht, die wichtigsten zusammenzufassen. Und die Fragen zu beantworten: Vom Diesel bis zur Normverbrauchsabgabe, vom E-Auto bis zur Infrastruktur.

