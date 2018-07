Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fokus auf Antriebe und Konnektivität. Auf der Produktseite schießt BMW aus allen Rohren © APA/EPA/ARMIN WEIGEL

Das letzte Jahr lief prachtvoll für die Bayern: Laut Ernst & Young konnte mit der Profitabilität von BMW kein anderer Autokonzern der Welt mithalten. Bei einem Umsatz von 98,7 Milliarden Euro erwirtschafteten die Weiß-Blauen aus München 10,7 Milliarden Gewinn vor Steuern. Für die Bayerischen Motorenwerke war 2017 beim Absatz nicht nur das siebente Rekordergebnis in Folge, sondern auch das beste Jahr aller Zeiten.

Einziger Wermutstropfen: Der Erzrivale aus Stuttgart verkaufte erneut mehr Autos als BMW und behält im prestigeträchtigen Premium-Segment weiter die Nase vorne. Bis 2016 war BMW vor Mercedes gelegen, zwölf Jahre lang. Ein Stachel im Fleisch von BMW-Chef Harald Krüger, der ankündigte, bis 2020 Mercedes wieder vom Thron stoßen zu wollen. „Auf dieses Ziel habe ich mein Team verpflichtet, auch wenn das kein Spaziergang wird“, ließ Krüger wissen.

Modellvorstellung: BMW X4 Die zweite Auflage des BMW X4 ist im Vergleich zu seinem Vorgänger um 81 auf 4752 Millimeter Außenlänge gewachsen. Der Radstand streckt sich um 54 auf 2864 Millimeter und auch in der Breite hat das SUV um 37 auf 1918 Millimeter zugelegt. Im Zentrum der Front steht die dreidimensional gestaltete BMW-Niere, die eine ganze Nummer größer ausfällt. BMW Neue Wege gehen die Bayern beim Heck: Die coupétypische Dachlinie zeichnet am Übergang zur Heckscheibe einen Knick und fällt dort steiler nach hinten ab. Eigenständige Designmerkmale und jeweils spezifische 19 Zoll-Leichtmetallräder gehören zum Ausstattungsumfang der Modellvarianten „xLine“, „M Sport X“ und „M Sport“. Außerdem stehen erstmals Optionen von BMW Individual zur Auswahl. BMW Dem agileren Bruder des X3 haben die Bayern das „M Sportfahrwerk“ und die variable Sportlenkung serienmäßig mit auf den Weg gegeben. Optional werden die „M Sportbremsanlage“ und das adaptive Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern angeboten. Die „M Performance“-Modelle verfügen serienmäßig über 20-Zoll-Leichtmetallräder und ein Sportdifferenzial. BMW Das Cockpit ist, wie man es von BMW kennt, fahrerorientiert aufgebaut. Das Anzeige- und Bediensystem iDrive umfasst ein freistehend angeordnetes Touch-Display, das optional 10,25 Zoll groß ist. BMW Die weiterentwickelte Sprachsteuerung befolgt nun auch frei formulierte Anweisungen. Optional sind außerdem die Gestensteuerung, das multifunktionale Instrumentendisplay und ein Head-up-Display erhältlich. BMW Nettes Detail sind die X-Prägungen auf den Galvanikflächen der Türen. Das erweiterte Programm der Sonderausstattungen umfasst die Drei-Zonen-Klimaautomatik, aktive Sitzbelüftung, Ambiente-Beleuchtung und das „Ambient Air“-Paket, den Display-Schlüssel sowie das großzügig dimensionierte Panorama-Glasdach. BMW Große Ablagen, geräumige Türtaschen und Becherhalter versprechen die Bayern und obendrein drei vollwertige, hintere Sitzplätze mit erweiterter Beinfreiheit. Durch das Umklappen der serienmäßig im Verhältnis 40:20:40 geteilten Fondsitzlehne lässt sich der Stauraum von 525 auf bis zu 1430 Liter erweitern. Mit der optionalen Cargo-Funktion lässt sich die Neigung der Lehnen verstellen. BMW Für den X4 gibt es zum Marktstart im Juli beziehungsweise kurz darauf drei Otto- und vier Dieselmotoren zur Auswahl. An der Spitze des Programms stehen zwei BMW M Performance Modelle: Der Reihensechszylinder-Benziner des M40i erzeugt eine Höchstleistung von 360 PS. Der M40d wird von einem 326 PS starken Reihensechszylinder-Diesel angetrieben. Im 30d mobilisiert ein weiterer Reihensechszylinder-Diesel 265 PS. BMW Außerdem umfasst das Antriebsportfolio zwei Vierzylinder-Diesel mit 231 PS im 25d und mit 190 PS im 20d sowie zwei Vierzylinder-Ottomotoren mit 252 PS im 30i und 184 PS im 20i. Alle Modellvarianten bringen die Kraft ihrer Motoren serienmäßig über eine Achtgang-Automatik mit Schaltwippen am Lenkrad sowie über Allradantrieb auf die Fahrbahn. BMW Nochmals erweitert wurde auch das Angebot der Fahrerassistenzsysteme: Das Sicherheitspaket namens „Driving Assistant Plus“ beinhaltet die neue Generation der aktiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, den Lenk- und Spurführungsassistenten, den Spurhalteassistenten mit aktivem Seitenkollisionsschutz sowie die Querverkehrs- und die Kreuzungswarnung. BMW 1/10

Ist es auch nicht. Denn trotz der größten Produktoffensive in der Geschichte der Marke, die 40 neue Modelle bis Ende 2019 vorsieht, machte BMW im ersten Halbjahr 2018 noch kaum Boden gut gegenüber den Sterndeutern. Im Gegenteil. Wenngleich damit zu rechnen ist, dass das Neuheiten-Feuerwerk in den nächsten Monaten (X2, X4, X7, X5 3er, 8er) Früchte tragen wird.

Modellvorstellung: BMW X5 Im Vergleich zum Vorgängermodell hat sich der neue BMW X5 in der Länge um 36 auf 4922 Millimeter zugelegt, wovon auch der Radstand profitiert, der um 42 Millimeter jetzt knapp drei Meter misst. In der Breite streckt sich das SUV um 66 auf 2004 Millimeter und in der Höhe um 19 auf 1745. Kein Wunder: Denn das große SUV der Bayern wird optional erstmals mit einer dritten Sitzreihe mit zwei zusätzlichen Plätzen erhältlich sein. BMW Mit dem Umklappen der im Verhältnis 40:20:40 geteilten Fondsitzlehne kann das Gepäckraumvolumen von 645 auf bis zu 1860 Liter erweitert werden. Der Kofferraum lässt sich durch eine zweigeteilte Heckklappe beladen – eine Spezialität der Bayern. Auf Wunsch können beide Teile automatisch und berührungslos geöffnet und geschlossen werden. Die Gepäckraumabdeckung lässt erstmals elektrisch im Laderaumboden versenken. BMW Zu den neuen Schmankerln an Bord gehören Multifunktionssitze, kühl- und beheizbare Cupholder, das Panorama-Glasdach, Entertainment-System für die hinteren Plätze mit 10,2 Zoll großen Touch-Bildschirmen und Glas-Applikationen für ausgewählte Bedienelemente. BMW Im Armaturenbrett prangen die neu gestalteten digitalen Instrumente und der Bildschirm für das Infotainment, die standardmäßig jeweils 12,3 Zoll zählen. Dazu kommt noch ein Head-up-Display. BMW Seine Premiere gibt BMWs neues Anzeige- und Bedienkonzept: Der Fahrer kann wahlweise die Lenkradtasten, den Controller auf dem Mitteltunnel, das Touch-Display sowie die Sprach- oder Gestensteuerung zur Steuerung nutzen. Übrigens: Der X5 ist zudem das erste Modell von BMW, das über den „Digital Key“ auch mittels Smartphone entriegelt und gestartet werden kann. BMW Zum Verkaufsstart am 24. November (die Preise stehen aktuell noch nicht fest) stehen drei Reihensechszylinder zur Auswahl, die an eine Acht-Gang-Automatik gekoppelt sind: Im 40i (8,5 l/100 km, 193 g CO 2 /km) spult der Benziner 340 PS und ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmetern ab. BMW Vier Turbolader pumpen den Selbstzünder im M50d (6,8 l/100 km, 179 g CO 2 /km) auf 400 PS und 760 Newtonmeter auf. Ein weiterer Diesel kommt im 30d (6 l/100 km, 158 g CO 2 /km) zum Einsatz und erzeugt eine Leistung von 265 PS und ein maximales Drehmoment von 620 Newtonmetern. Allrad ist obligatorisch. BMW Serienmäßig ist der X5 ab jetzt mit adaptiven Dämpfern ausgestattet, dazu kommen das knackige M-Fahrwerk mit aktiver Wankstabilisierung oder die Allradlenkung. Wer es softer möchte, der greift zur Zweiachs-Luftfederung, die auch die Möglichkeit bietet, die Fahrzeughöhe per Tastendruck um bis zu 80 Millimeter zu variieren. Außerdem wird erstmals für ein X-Modell auch tatsächlich ein Offroad-Paket angeboten: Es umfasst eine weitere Taste zur Auswahl von vier Fahrmodi für verschiedene Untergründe. BMW Ohne eine ganze Armada an Assistenzsystemen geht heute in dieser Klasse nichts mehr, weshalb unter anderem eine aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-&-Go-Funktion sowie elektronische Schutzengel zum Spurhalten oder -wechseln, das Einparken, für den Querverkehr, das Ausweichen und, und, und im Angebot sind. BMW Ebenfalls neu: der Nothalteassistent, der das Fahrzeug bei einem medizinischen Notfall sicher zum Stehen bringt. Interessant: Der Rückfahrassistent übernimmt die Lenkaufgaben bei Rangiermanövern, in denen die zuletzt vorwärts gefahrene Wegstrecke in umgekehrter Richtung absolviert wird. BMW 1/10

Doch haben die Bayern aktuell freilich auch mit heftigem Gegenwind zu kämpfen. Da ist das Damoklesschwert von Strafzöllen, aber auch die Auswirkungen des Diesel-Skandals. Zwar bekamen dabei die Bayern nur einen Streifschuss ab, doch die zunehmende Selbstzünder-Verweigerung der Kunden könnte BMW unter Druck bringen, hat man sich doch mit gut 70 Prozent Dieselanteil über die ganze Palette in eine gefährliche Abhängigkeit manövriert. Vor allem in Deutschland ist die Nachfrage nach Diesel-Modellen stark rückläufig. Der amerikanisch-chinesische Handelsstreit bereitet ebenso Sorgen. China ist für BMW das größte Exportziel des US-Werks Spartanburg.

Modellvorstellung: BMW 8er Coupé Aber das Luxussegment lässt BMW einfach nicht los – und hier ist es also, das brandneue 8er Coupé. An der Spitze des Modellangebots der Serienversionen steht das M850i xDrive Coupé, das von einem neuentwickelten 530 PS starken V8-Benziner angetrieben wird. Die Musik des 4,4 Liter große Motor intoniert die klappengesteuerte Sportabgasanlage. BMW Zeitgleich geht zur Markteinführung im November 2018 auch das 840d xDrive Coupé mit Reihensechszylinder-Diesel mit 320 PS an den Start. Das maximale Drehmoment des 3-Liters von 680 Newtonmetern steht schon bei 1750 Umdrehungen bereit. BMW Ihre Kraft liefern beide Motoren an ein weiterentwickeltes 8-Gang-Automatikgetriebe. Für eine manuelle Gangwahl stehen serienmäßig Schaltwippen am Lenkrad zur Verfügung. Allradantrieb ist bei beiden natürlich serienmäßig. BMW Mit Außenabmessungen von 4843 Millimetern in der Länge, 1902 Millimetern in der Breite und 1341 Millimetern in der Höhe sowie mit einem Radstand von 2822 Millimetern setzt sich der Zweitürer kraftvoll in Szene. BMW Flacher als jemals zuvor bei einem BMW sind die LED-Scheinwerfer ausgeführt. Optional wird das Laserlicht mit variabler Fahrbahnausleuchtung und „Selective Beam“ angeboten. BMW Als Reminiszenz an traditionelles Sportwagen-Design verfügt das Dach aus carbonfaserverstärktem Kunststoff über einen mittigen Einzug, der an die als „Double Bubble“ bekannte Doppelwölbung bei klassischen Rennfahrzeugen erinnert. BMW Im Innenraum ist die Anordnung von Dekorflächen auf den sportwagentypischen Übergang zwischen Mittelkonsole und Armaturentafel beschränkt. Die Sportsitze sind serienmäßig mit Leder bezogen. Auch die Türbrüstungen und die Armaturentafel in Lederausführung gehören zur Serienausstattung. BMW Die serienmäßig im Verhältnis 50:50 teilbare Fondsitzlehne kann zur Erweiterung des 420 Liter fassenden Gepäckraums umgeklappt werden. Der luxuriöse Charakter des neuen BMW 8er Coupé lässt sich mit hochwertigen Sonderausstattungen zusätzlich unterstreichen. Angeboten werden unter anderem der Display Key, Wireless Charging, Sitzklimatisierung sowie Glas-Applikationen für ausgewählte Bedienelemente. BMW Das Anzeige- und Bedienkonzept besteht aus der Instrumentenkombi mit 12,3 Zoll großem Bildschirm und dem 10,25 Zoll großen Display, auf dem sich die Informationen individualisiert darstellen lassen. BMW Für multimodale Interaktion kann der Fahrer die Lenkradtasten, den Controller, das Touch-Display sowie die Sprach- und die Gestensteuerung nutzen. Zur Serienausstattung gehört auch das Head-up-Display. BMW 1/10

Hohe Priorität hat die Elektromobilität, wo man Milliarden investiert, um nicht Gefahr zu laufen, nach der Euphorie von 2013 den Vorsprung zu verspielen. Bis Ende 2019 will man eine halbe Million elektrifizierte Fahrzeuge auf die Straße bringen. Bis 2025 sollen 25 elektrifizierte Modelle zu kaufen sein, 12 davon rein batteriebetrieben. 2019 startet der E-Mini, 2020 der elektrische X3, 2021 der i4. Der große Wurf ist aber mit dem „iNext“ (2020) geplant: Die Oberklasselimousine soll nämlich nicht nur elektrisch, sondern auch autonom fahren.

DER DREIKAMPF: ABSATZ 2017 Mercedes: 2.289.344 Fahrzeuge BMW: 2.088.283 Fahrzeuge Audi: 1.878.100 Fahrzeuge

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.