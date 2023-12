Das letzte Auto, das Mercedes baut, wird ein G sein. Was Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius einst mit einem Augenzwinkern sagte, bekräftigt er ganz im Ernst und exklusiv in diesem Magazin: Källenius und Mercedes-Benz-Aufsichtsratschef Bernd Pischetsrieder ließen sich zum ersten gemeinsamen Interview überreden, am Schöckl, dem Hausberg des G. „Wir verkaufen Freiheit ohne Reue“, führt Källenius weiter aus und spielt auf die elektrische G-Zukunft an. 2024, zum 45er des G, startet der leise Riese, der für die elektrische Zukunft der Mobilität steht wie für die Zukunft des Standortes Steiermark und Magna. Ohne die G-Pioniere, ohne die Techniker, die Testfahrer, die Besitzerinnen und Besitzer wäre das alles nicht möglich gewesen. Mit diesem Magazin wollen wir sie ins Scheinwerferlicht rücken, mit ihren Geschichten, Erlebnissen, Eindrücken. Auf die nächsten 45 Jahre!

Viel Lesevergnügen mit dem E-Paper des G-Magazins wünscht Didi Hubmann