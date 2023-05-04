Storchennachwuchs auf dem Funkmasten neben dem Bahnhof Perg
Seit Ende März lagen sechs Eier im Nest, nun sind alle Babys geschlüpft. Nicht nur die Eltern wachen mit Argusaugen über sie. Mittels einer Storchenkamera kann jeder im Netz den Alltag der Jungfamilie online mitverfolgen.
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