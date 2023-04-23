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Rune nach Abwehr von vier Matchbällen auch München-Sieger
Tennis-Profi Holger Rune hat seinen Titel beim Münchner ATP-Turnier nach der Abwehr von vier Matchbällen verteidigt und einen Monat vor den French Open das nächste Rufzeichen auf Sand gesetzt. In einer Neuauflage des Vorjahresfinales setzte sich der 19-jährige Däne am Sonntag in einem wahren Sandplatz-Krimi 6:4,1:6,7:6(3) gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp durch. Für Rune war es der vierte Turniersieg seiner Karriere.