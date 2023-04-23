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SPÖ will nach Wahl "Geschlossenheit", FPÖ ins Kanzleramt
Die Bundesparteien von ÖVP, SPÖ und NEOS hatten am Sonntag nach den Hochrechnungen zur Salzburger Landtagswahl nichts zu feiern. Jubel herrschte hingegen bei der FPÖ, wo Parteichef Herbert Kickl als nächstes Ziel eine Bundesregierung unter freiheitlicher Führung nannte. Die wackelnde SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner meinte, man müsse "wieder gemeinsam und geschlossen auf unsere sozialdemokratischen Kernthemen setzen". Grünen-Chef Werner Kogler warnte vor der FPÖ.