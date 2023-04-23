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Doskozil schätzt Befragungsrücklauf jenseits von 50 Prozent
Einen Tag vor dem Start der Mitgliederbefragung der SPÖ hat Hans Peter Doskozil mit Knittelfelds Bürgermeister Harald Bergmann, einem Befürworter der ersten Stunde, sowie Abgeordneten Max Lercher Station im obersteirischen Murtal gemacht. Beim Pressegespräch vor dem Mitgliedertreffen meinte Doskozil, dass die Befragungsbeteiligung seiner Einschätzung nach "jenseits der 50 Prozent" liegen werde: "Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung, aber ich glaube das wird gelingen."