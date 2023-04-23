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Arsenal-Frauen in CL-Halbfinal-Hinspiel mit 2:2 in Wolfsburg
Arsenal hat sich im Kampf um den Aufstieg ins Finale der Frauen-Fußball-Champions-League eine gute Ausgangsposition verschafft. Die Londonerinnen erkämpften sich am Sonntag mit Torfrau Manuela Zinsberger und der in der 70. Minute eingewechselten Rechtsverteidigerin Laura Wienroither beim VfL Wolfsburg nach einem 0:2-Rückstand noch ein durchaus leistungsgerechtes 2:2-Remis. Das Halbfinal-Rückspiel folgt am 1. Mai (18.45 Uhr) im Emirates Stadium.