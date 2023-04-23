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Zwei Gregoritsch-Tore bei Freiburgs 4:0 gegen Schalke
Michael Gregoritsch hat am Sonntag beim 4:0-Heimsieg seines Clubs SC Freiburg gegen Schalke 04 mit einem Doppelpack geglänzt. Der Steirer traf gegen seinen Ex-Verein in der 7. und 35. Minute und hält nun nach 214 Partien in der deutschen Fußball-Bundesliga bei 50 Toren. Diese Marke hatten davor nur vier Österreicher - Toni Polster (90), Wilhelm Huberts (67), Martin Harnik (66) und Andreas Herzog (59) - erreicht.