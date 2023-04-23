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Evenepoel gewann wie im Vorjahr Radklassiker in Lüttich
Weltmeister Remco Evenepoel hat nach dem Sturz-Aus von Topfavorit Tadej Pogacar wie im Vorjahr den Radklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich (258 km) für sich entschieden. Der 23-jährige Belgier aus dem Soudal-Team setzte sich am Sonntag 28 km vor dem Ziel im "La Redoute"-Anstieg scheinbar spielerisch aus der Spitzengruppe ab. Nach anschließendem Solo im Regen triumphierte der Mann im Regenbogentrikot mit über einer Minute Vorsprung. Patrick Konrad zeigte als Achter auf.