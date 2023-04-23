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GAK zieht im Aufstiegsrennen mit 3:2-Sieg in Lafnitz nach
Der GAK hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Liga nachgezogen. Die Grazer setzten sich am Sonntagvormittag im Steiermark-Duell beim SV Lafnitz nach frühem Rückstand mit 3:2 (2:1) durch und liegen weiterhin zwei Punkte hinter Spitzenreiter SKN St. Pölten auf dem dritten Tabellenplatz. Auf den zweitplatzierten Rivalen Blau Weiß Linz fehlt ein Zähler. Sechs Runden sind noch zu spielen, nächsten Freitag (20.30 Uhr) kommt es in Graz zum direkten Duell mit den Linzern.