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Strafverteidiger verlangen Ausweitung des Kostenersatzes
Die Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen (VÖStV) hat am Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen begangen, der jährliche StrafverteidigerInnentag hat dieses Mal in Wien stattgefunden. In ihren Beschlüssen erhob die Vereinigung die Forderung nach vollem Verteidigerkostenersatz nach den Allgemeinen Honorar-Kriterien (AHK) bei Verfahrenseinstellung und Freisprüchen sowie nach verbessertem Rechtsschutz bei der Sicherstellung und Auswertung von Handys.