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Heinz Fischer will Rendi-Wagner als SPÖ-Chefin
Ex-Bundespräsident Heinz Fischer stellt sich im Rennen um den SPÖ-Vorsitz auch offiziell hinter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. "Sie ist die gewählte Vorsitzende, und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, sie zu unterstützen und alles zu vermeiden, was unseren Erfolg beeinträchtigen könnte", so Fischer in einem Doppel-Interview mit Rendi in der Sonntags-"Krone". Er stimme auch inhaltlich mit ihr überein und schätze sie als Person.