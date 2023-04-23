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Titellose Bayern-Saison wäre laut Kahn "eine Katastrophe"
Die Nerven liegen blank. Eine titellose Saison wäre für den FC Bayern München "eine Katastrophe", gestand Vorstandschef Oliver Kahn. Durch das 1:3 am Samstag in Mainz verspielte der Serienmeister die Tabellenführung an Herausforderer Borussia Dortmund. Gewinnt der BVB nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt bei schaffbarem Restprogramm auch die abschließenden fünf Ligaspiele, würde die Meisterschale erstmals seit 2013 nicht nach München gehen.