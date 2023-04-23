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Täter soll nach Bluttat in Graz befragt werden
Nach der Bluttat in Graz, bei der eine 39-jährige Frau ums Leben gekommen ist, soll der mutmaßliche Täter bald befragt werden. Der 28-jährige Lebensgefährte des Opfers hatte nach dem Mord einen Unfall verursacht, bei dem ein Unbeteiligter getötet wurde. Er selbst zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Die Polizei will den Mann einvernehmen, sobald es sein medizinischer Zustand zulasse. Inzwischen wurde auch die Tatwaffe gefunden.