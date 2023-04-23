Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Rebekka Bakken covert Hits und kommt nach Österreich
"Es sagt alles über mich" - so lautet eine Kurzzusammenfassung von "Always On My Mind", dem neuen Album von Rebekka Bakken, aus dem Mund der Künstlerin selbst. Die Norwegerin, oft dem Jazz zugeordnet, hat 15 Songs gecovert, darunter einige Pophits. "Ich habe mir nie Gedanken über Genres gemacht", sagt die 53-Jährige im APA-Interview. "Ich wähle Songs nach dem Gesichtspunkt aus, wie sehr ich sie liebe." Im Herbst tourt sie durch Österreich, schon im Mai spielt sie in Imst.