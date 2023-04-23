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Volksopern-Chefin präsentiert Pläne für neue Saison
Lotte De Beer hat an der Wiener Volksoper nun schon beinahe ihre erste Spielzeit als Direktorin hinter sich. Für Sonntag lud die 41-Jährige nun in ihr Haus zur Präsentation ihrer Pläne für die neue Saison. Mit der APA sprach die Regisseurin und Intendantin aus diesem Anlass über die Überraschungen der Anfangszeit, die Entscheidung ihres Musikdirektors Generalmusikdirektor in Hamburg zu werden und ihre Liebe zur Imperfektion.