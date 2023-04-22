Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
34. Romy-Gala mit Ostfriesenwitz und Hollywoodglanz
Ostfriesenwitze, die seit Jahrzehnten funktionieren, gab es Samstagabend in der Wiener Hofburg. Zumindest im übertragenen Sinn. Denn ihr Urheber, der deutsche Kultkomiker Otto Waalkes, wurde bei der 34. Romy-Gala mit dem Preis für sein Lebenswerk geehrt. Die vom "Kurier" in Kooperation mit dem ORF vergebenen Film- und Fernsehpreise hatten auch Hollywoodglanz zu bieten, gab sich doch Oscar-Preisträger Brendan Fraser die Ehre. Genauso wie zahlreiche hiesige Publikumslieblinge.