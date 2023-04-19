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Tatverdächtiger nach Attacke in Duisburg auf der Flucht
Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio mit vier Schwerverletzten sucht die Polizei weiter nach mindestens einem Tatverdächtigen. "Die Fahndung läuft", sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizei in Essen in der Nacht zu Mittwoch. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten demnach an. Bei der Attacke in dem Fitnessstudio im Zentrum der Ruhrgebietsstadt waren am Dienstag drei Menschen lebensgefährlich und eine Person schwer verletzt worden.