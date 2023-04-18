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Mel Gibson und Rapper 50 Cent drehen Thriller
Hollywood-Star Mel Gibson (67) und US-Rapper 50 Cent (47) stehen gemeinsam vor der Filmkamera. Sie spielen die Hauptrollen im Independent-Thriller "Boneyard", wie das Filmportal "Hollywood Reporter" am Montag berichtete. 50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt, verlinkte den Artikel auf Instagram. Es drehe sich um einen Serienkiller, basierend auf einer wahren Geschichte, schrieb er dazu.