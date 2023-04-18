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"Grüne" Atomkraft - Umweltorganisationen klagen vor EuGH
Greenpeace hat am Dienstag Klage gegen die EU-Kommission wegen der Einstufung von Gas- und Atomkraftwerken (Taxonomie) als klimafreundlich eingereicht. Die Umweltschutzorganisation klagt nach eigenen Angaben beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg dagegen, dass Gaskraftwerke und Atomkraftwerke als nachhaltige Investitionen deklariert werden können. Auch der WWF reichte Klage gegen die Aufnahme von Erdgas in die "Klima-Taxonomie" der EU ein.