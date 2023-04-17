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Liverpool beendet Sieglosigkeit mit 6:1-Erfolg in Leeds
Liverpool hat eine fünf Spiele währende Sieglosigkeit mit einem hohen Erfolg bei Leeds United beendet. Die "Reds" gewannen am Montagabend beim abstiegsbedrohten Club mit 6:1 (2:0). Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp bleibt als Achter der Tabelle aber weiter klar außerhalb der Europacup-Startplätze. Max Wöber saß bei Leeds vier Wochen nach seiner im ÖFB-Team erlittenen Oberschenkelverletzung wieder auf der Bank.