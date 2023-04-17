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Macron verteidigt im TV Pensionsreform
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einer Fernsehansprache seine umstrittene Pensionsreform verteidigt. Zur Anhebung des Pensionseintrittsalters von 62 auf 64 Jahre habe es keine Alternative gegeben, sagte Macron Montagabend. Ansonsten hätten die Beiträge erhöht oder das Niveau gesenkt werden müssen. "Wird diese Reform akzeptiert? Offensichtlich nicht, und trotz monatelanger Konsultationen konnte kein Konsens gefunden werden, und ich bedauere das", erklärte Macron.