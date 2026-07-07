unsere Spiele und Rätsel werden derzeit überarbeitet. Im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Website entsteht ein neues Angebot, das Ihnen schon bald noch mehr Spielspaß und Abwechslung bieten wird.

Während der Umstellung stehen unsere Spiele und Rätsel für etwa zwei Wochen leider nicht zur Verfügung. Wir bitten Sie in dieser Zeit um etwas Geduld.

Die Wartezeit lohnt sich: Schon bald erwarten Sie neue Spiele und Rätsel in einem modernen Umfeld – als Teil unserer neuen Website.

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir freuen uns darauf, Sie schon bald wieder mit abwechslungsreichen Spielen und kniffligen Herausforderungen begrüßen zu dürfen.