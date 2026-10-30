Blitzeinbruch bei Juwelier Weikhard in Graz: Luxusuhren sind weg

Zwei Männer schlugen bei nächtlichem Coup Auslagenscheibe ein. Fahndung nach den Einbrechern verlief negativ. Höhe der Beute ist noch unbekannt.

„Ja, bei uns ist in der Nacht eingebrochen worden. Es wurden Luxusuhren gestohlen.“ Knapp kommentiert Geschäftsführer Klaus Weikhard am Freitagvormittag gegenüber der Kleinen Zeitung, was ihn und sein Team zur Stunde beschäftigt. Bei dem bekannten Juweliergeschäft direkt auf dem Grazer Hauptplatz haben in der Nacht auf Freitag Einbrecher zugeschlagen.

Der Coup erfolgte gegen 3 Uhr früh. Anders als bei einem spektakulären Einbruch zwei Tage zuvor am Wiener Graben ging aber keine „Rammbock-Bande“ mit dem Auto ans Werk, verwendet wurde offenbar ein spezielles Werkzeug. Damit schlugen die beiden Täter eine Auslagenscheibe ein und rafften anschließend innerhalb von nur 90 Sekunden die ausgestellten hochwertigen Armbanduhren an sich. „Wir haben in der Nacht weniger Uhren dort als sonst, aber es sind doch einige“, so Weikhard. Mehr könne er derzeit nicht sagen. Wie viel Beute die Täter genau gemacht haben, steht laut Polizei noch nicht fest.

© Christian Penz Der Bereich vor dem Tatort wurde abgesperrt

Der Alarm wurde jedenfalls ausgelöst, die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein. „Diese brachte jedoch vorerst keinen Erfolg“, so Sabri Yorgun von der Pressestelle der Landespolizeidirektion. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts sind noch im Laufen, auch Bilder der Videoüberwachung werden ausgewertet.