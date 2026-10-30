Hollywood trauert um Patrick Stewart

Nach dem Tod der Schauspiellegende erinnern sich zahlreiche Weggefährten an einen großen Künstler, treuen Freund und außergewöhnlichen Menschen.

Der britische Schauspieler Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Als Captain Picard in „Star Trek“ und Professor Xavier in den „X-Men“-Filmen wurde er weltweit bekannt.. Kollegen und Fans zollen dem britischen Star, der an Alzheimer und einer selteneren Form von Demenz litt, Tribut:

Hugh Jackman: Abschied von einem Freund

Gemeinsam standen sie für die „X-Men“-Filme vor der Kamera. Für Hugh Jackman war Patrick Stewart aber weit mehr als ein Kollege. Auf Instagram veröffentlichte er gemeinsame Fotos und schrieb, er habe unglaublich viel von Stewart gelernt. Er werde ihn sein Leben lang vermissen.

Ian McKellen: eine jahrzehntelange Freundschaft

Nicht nur als Magneto und Professor X waren sie ein eingespieltes Team. Ian McKellen und Patrick Stewart verband auch privat eine enge Freundschaft und die gemeinsame Leidenschaft für das Theater. McKellen würdigte besonders Stewarts Ehrlichkeit und Herzlichkeit.

William Shatner: ein Captain verabschiedet sich

Auch „Star Trek“-Legende William Shatner nimmt Abschied. Stewart habe in jede seiner Rollen Intelligenz, Würde und Menschlichkeit eingebracht. Captain Picard habe für das Beste im Menschen gestanden – genau wie sein Darsteller.

Rebecca Romijn – Erinnerungen mit einem Lächeln

Die Schauspielerin, die mit Stewart sowohl für „X-Men“ als auch für „Star Trek“ vor der Kamera stand, erinnerte sich an seinen Humor, seine unverwechselbare Stimme und seine schelmische Art. Sie sei dankbar für 25 Jahre Freundschaft.

George Takei – letzte Reise zu den Sternen

Besonders berührend fiel der Abschied seines „Star Trek“-Kollegen George Takei aus. Stewart habe Generationen dazu inspiriert, an eine bessere Zukunft zu glauben. Seine letzten Worte richtete Takei an den berühmten Captain: „Ruhe im Himmel, Captain