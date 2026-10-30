Nach Unfall in Oberkärnten tauschten Angehörige die Mopeds aus

17-Jähriger bei Unfall in Rangersdorf schwer verletzt. Er soll aber nicht mit dem auf ihn zugelassenen Moped unterwegs gewesen sein.

Neben der Polizei standen die Rettung, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie zwei First Responder im Einsatz (Symbolbild)

Schwer verletzt wurde ein 17-jähriger Mopedlenker Donnerstagabend bei einem Unfall in Rangersdorf. Doch die Spuren werfen nun Fragen auf.

Gegen 22:15 Uhr kam es auf einer Gemeindestraße in Rangersdorf zu diesem Unfall: Ein 17-Jähriger war mit einem Moped von Tresdorf kommend unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er im Bereich einer Kreuzung zu Sturz, der junge Mann wurde von Angehörigen aufgefunden. Diese setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit Verletzungen schweren Grades ins LKH Klagenfurt eingeliefert.

Keine Lenkberechtigung

Im Zuge der polizeilichen Erhebungen ergaben sich aufgrund der Spurenlage Hinweise darauf, dass möglicherweise ein weiteres Fahrzeug am Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein könnte. Nun besteht der Verdacht, dass Angehörige des Verletzten nach dem Unfall einen Fahrzeugtausch vorgenommen haben, um die tatsächlichen Umstände des Unfallgeschehens sowie das Fehlen einer erforderlichen Lenkberechtigung zu verschleiern.

Mopeds vertauscht

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 17-Jährige zum Unfallzeitpunkt also nicht mit dem zunächst vorgefundenen, auf ihn zugelassenen Moped, sondern mit einem auf einen Angehörigen zugelassenen Motorrad unterwegs gewesen sein. Weitere Ermittlungen werden geführt.

Neben der Polizei standen die Rettung, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie zwei First Responder im Einsatz.