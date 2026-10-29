EU und Kanada beraten über künftige Partnerschaft

In Montreal beraten am Freitag der kanadische Premierminister Mark Carney, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa über die Ausgestaltung der künftigen Partnerschaft. Für 12.15 Uhr (Ortszeit, 17.15 Uhr MEZ) ist eine gemeinsame Pressekonferenz in Montreal angesetzt. "Wir beide wollen unsere Beziehungen auf die höchstmögliche Ebene heben", sagte von der Leyen zum Auftakt des EU-Kanada-Gipfels am Donnerstag.

Bei dem Treffen soll nach Angaben eines EU-Beamten die Politik in Bereichen wie Klima, Energie und Künstlicher Intelligenz (KI) angeglichen werden. Ottawa soll auch die Teilnahme an bestimmten EU-Programmen ermöglicht werden, etwa am Studierenden-Austauschprogramm Erasmus. Zudem verfügt Kanada über große Vorkommen von strategisch wichtigen Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und Grafit, die Europa bisher größtenteils aus China bezieht.