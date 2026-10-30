Aus Angst: Taylor Swift ließ ihre Hochzeitsdeko verbrennen

Der US-Superstar ließ auch die Kulisse der Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce verbrennen, weil sie sich sorgte, dass die Deko in falsche Hände gelangen und versteigert werden könnte.

Es war die Mega-Hochzeit des Jahres: US-Superstar Taylor Swift (36) heiratet den NFL-Superstar Travis Kelce (37) - doch die Öffentlichkeit bekam davon weitgehend nichts mit. Obwohl im Juli im Madison Square Garden in New York gefeiert wurde, galten strenge Sicherheits- und Vertraulichkeitsrichtlinien. Was an die Öffentlichkeit gelangen sollte, wollte allein das Paar entscheiden. Jetzt griff die Sängerin zu einer noch drastischeren Maßnahme, der ihre gesamte Hochzeitsdeko „zum Opfer gefallen“ sein soll.

Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, wurde die eigens für die Mega-Hochzeit angefertigte Kulisse - dabei handelte es sich um eine romantische Märchenlandschaft - verbrannt. Die Angst von Swift und Kelce: Teile der Deko könnten gestohlen und anschließend verkauft werden.

© AFP/Charly Triballeau Für die wartenden Fans von Taylor Swift gab es keine Fotos des Brautpaars, nur ein „Just Married“

Nach der Hochzeit soll die Deko - die laut Daily Mail immerhin in elf Sattelschlepper passte - nach Pennsylvania gebracht worden und vernichtet worden sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür ebenso wenig wie offizielle Bilder des Brautpaares.