Heeres-Sanitätszentrum in Graz steht unter einem neuen Kommando

Ministerin Klaudia Tanner kam zur Kommandoübergabe an Oberstarzt Christoph Bierbamer in die Belgierkaserne.

In der Grazer Belgierkaserne gibt es zwar schon lange kein Heeresspital mehr, dafür hat dort das Sanitätszentrum (SanZ) Süd des Bundesheeres seinen Sitz. Dieses setzt sich zusammen aus einer Feldambulanz, zwei Truppenambulanzen (Gablenzkaserne, Tüpl SeetalerAlpe), dem Arbeitsmedizinischen Zentrum sowie einer Lehrkompanie in Klagenfurt. 128 Bedienstete beträgt die aktuelle Personalstärke. Und seit gestern gibt es mit Oberstarzt Christoph Bierbamer einen neuen Chef.

Er löst damit Oberstärztin Sigrid Etschmaier-Hanika ab, die sechs Jahre lang das Sanitätszentrum Süd geführt hatte. Zur festlichen Kommandoübergabe in der Belgierkaserne kam auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Generalmajor Sylvia Sperandio, die Sanitätschefin ist auch höchstrangige Offizierin im Bundesheer. Die Militärmusik Steiermark stimmte passenderweise den „Sanitätsmarsch“ an.

„Militärspital Neu“ soll mit dem Unfallkrankenhaus entstehen

Bierbamer ist praktischer Arzt mit einer Praxis in Graz-Andritz und zweifacher Familienvater. Wie seine Vorgängerin verfügt auch er über umfassende Einsatzerfahrung als Militärarzt. In seiner Antrittsrede unterstrich er das Leistungsspektrum des SanZ Süd für mittlerweile drei Ministerien. Auch gewinnen Kooperationen mit zivilen Krankenanstalten immer mehr Bedeutung. Tatsächlich soll die Feldambulanz in Graz im Zuge des Aufbauplans 2032+ plus wieder zu einem „Militärspital Neu“ werden, für dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit mit dem Unfallkrankenhaus Graz geplant.

Hauptaufgaben des Sanitätszentrums Süd sind derzeit der Ausbildungs- und Lehrbetrieb im sanitätsdienstlichen Bereich, die ambulante und stationäre ärztliche Versorgung von Patienten sowie die fachdienstliche Unterstützung der Truppe bei Ausbildungs-, Übungs- und Schießvorhaben durch qualifiziertes Sanitätspersonal.