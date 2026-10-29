Widersprüchliche Angaben zu US-Kontakten mit dem Iran

US-Präsident Donald Trump weist Berichte über eine Friedensinitiative seines Vizepräsidenten JD Vance mit dem Iran zurück. Vance habe den Iran lediglich wegen medizinischer Hilfsgüter kontaktiert, sagte Trump. Zuvor hatten die Zeitungen "Wall Street Journal" und "New York Times" berichtet, Vance habe in einem Schreiben an den Chef des iranischen Sicherheitsrates, Mohsen Rezaei, eine Wiederaufnahme von Friedensgesprächen angeboten.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete, Teheran habe einen Brief von Vance erhalten, aber noch nicht beantwortet. Die USA und Israel befinden sich seit Ende Februar im Krieg mit dem Iran. Die Führung in Teheran wirft den USA seit langem vor, durch Sanktionen den Zugang der Zivilbevölkerung zu medizinischen Gütern zu behindern.