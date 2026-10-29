Der spanische Superstar kämpfte sich nach Abwehr von drei Satzbällen gegen Nikolos Basilaschwili in die Runde der letzten Acht. Dort wartet Tommy Paul.

Aufatmen in der Wiener Stadthalle. So tat sich Carlos Alcaraz in seinem Achtelfinalmatch gegen Nikolos Basilaschwili überraschend schwer und musste am Ende sein bestes Tennis auspacken, um die georgische Hürde schadlos nehmen zu können. Nach einem souveränen ersten Satz (6:1) ging es im zweiten Durchgang bis ins Tiebreak, wo Rodionov-Bezwinger Basiaschwili drei Satzbälle vorfand, ehe Alcaraz seinerseits seinen vierten Matchball zum 11:9 verwandeln konnte.

Für den siebenfachen Grand-Slam-Sieger geht es am Freitag in der Runde der letzten Acht gegen Tommy Paul. Der Amerikaner präsentierte sich in seinem Achtelfinale in Bestform und schoss den Italiener Luciano Darderi mit 6:1, 6:1 vom Platz.