Neue Geschäftsbedingungen von Meta schrecken die Verlegerbranche auf. Journalistische Inhalte könnten demnach ohne Vergütung für KI-Inhalte verwendet werden.

Im heiß umkämpften KI-Markt wehren sich die Zeitungsverleger, unter die Räder zu kommen. Zuletzt hat der Facebook-Konzern Meta die Branche aufgeschreckt: Eine geplante Änderung der Geschäftsbedingungen hätte es dem Konzern ermöglicht, die journalistischen Inhalte ohne Erlaubnis und Vergütung durch die Verlage zu verwenden, wenn diese Verlage Meta-Plattformen geschäftlich nutzen.

Zwar hat Meta-Chef Mark Zuckerberg nach einem ersten Protest eingelenkt und Gespräche avisiert, doch der Weltverlegerverband WAN-IFRA* warnt nun in einem offenen Brief an Zuckerberg davor, dass eine Aussetzung der Bedingungen nicht automatisch auch eine Rücknahme bedeuten würde. In dem offenen Brief fordert man unter anderem nicht nur eine Vergütung von Inhalten ein, sondern auch, dass jeder Verlag die Erlaubnis verweigern darf, ohne mit Sanktionen vonseiten des Meta-Konzerns (Zugriffe, Verbreitung oder Weiterleitung) belegt zu werden.

Der Facebook-Konzern Meta wird in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investieren. Konzernchef Mark Zuckerberg baut die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit Vorreitern wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI aggressiv aus.

*Transparenzhinweis: Die Kleine Zeitung ist Mitglied des WAN-IFRA.