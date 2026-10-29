Kärntner Politik fordert einheitliche Netztarife in Österreich

Die Netztarife für Strom sinken 2027 im Österreich-Schnitt um 3,6 Prozent. Allerdings nicht die Haushalte im Netz der Kärntner Kelag, für die sich das Stromnetz verteuert.

Die neuen Stromnetzentgelte für das Jahr 2027, die die Regulierungskommission am Donnerstag in Begutachtung geschickt hat, elektrisieren die Kärntner. Denn auf die Haushalte im Netz der Kärntner Kelag kommen hohe Kosten zu. Das ohnehin schon teuerste Stromnetz Österreichs (nach dem Sonderfall Kleinwalsertal) verteuert sich nochmals um 9,6 Prozent auf 13,60 Cent netto. Das entspricht jährlichen Mehrkosten für einen durchschnittlichen Haushalt von mehr als 50 Euro gegenüber 2026. Lediglich in Klagenfurt sinken die Netzkosten um 5,8 Prozent auf 9,27 Cent/kWh. Das bringt fast 24 Euro Jahresersparnis. Zum Vergleich: Im Österreich-Schnitt werden Haushalte um 15,12 Euro entlastet.

Als „völlig unverhältnismäßige Benachteiligung Kärntens“ bezeichnet der Kärntner Wirtschafts- und Energiereferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) die Netzkostensteigerungen für Kärntner Haushalte und Betriebe. „Obwohl Kärnten mit seinen Pumpspeicherkraftwerken einen beträchtlichen Beitrag zur österreichischen Stromversorgung leistet, werden wir bei den Netzkosten im Vergleich zu anderen Bundesländern erneut schlechtergestellt. Wenn es noch einen Beweis dafür gebraucht hat, dass man endlich über österreichweit einheitliche Netzkosten verhandeln muss, liegt er nun am Tisch“, erklärt er.

Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer fordert ebenfalls „diese Ungleichbehandlung abzustellen“. Er spricht von einem „regelrechten Preisschock“ und erklärt: „Die Kärntnerinnen und Kärntner sind bereits jetzt von den höchsten Stromnetzkosten in Österreich belastet. Die neuerliche Steigerung ist keinem Stromkunden mehr zu erklären und wirkt aufgrund der Preisentwicklung in anderen Bundesländern und Regionen höchst unfair.“

„Brandbeschleuniger für Teuerung“

Kritik kommt auch von den Freiheitlichen. FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer spricht von einem „Brandbeschleuniger für die Auswirkungen der Teuerung“ und erklärt: „Auch die Netzgebühren für das Gasnetz steigen hierzulande mit einem Plus von rund 20 Prozent österreichweit am stärksten. Kein Wunder, dass immer mehr Kärntner armutsgefährdet sind. Die Politik hat die Aufgabe, im Sinne der Bevölkerung verantwortungsvoll zu wirtschaften – aber bei uns bedeutet die Politik von SPÖ und ÖVP in erster Linie, dass die Bürger geschröpft und mit immer neuen und höheren Abgaben belastet werden“, so Angerer. Er erneuert seine Forderung nach Entlastungen.