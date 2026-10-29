In einfacher Sprache: Eislauf-Platz und Lichter-Weg: Es gibt ein neues Weihnachts-Dorf am Faaker See

Im Dorf-Hotel Schönleitn in Oberaichwald gibt es in der Zeit vor Weihnachten ein Weihnachts-Dorf. Es soll ein Weihnachts-Dorf mit Lichter-Weg, Eislauf-Platz und Kinder-Programm geben. Das Weihnachts-Dorf ist auch für Tages-Gäste.

Von Übersetzer: Martina Sattler und Armin Lorbek

vor 38 Minuten 29. Oktober 2026 um 15:14

Ab 19. November gibt es im Dorf-Hotel Schönleitn in Oberaichwald ein Weihnachts-Dorf.

Im Weihnachts-Dorf wird es diese Dinge geben:

· Lichter-Weg

· Eis-Laufen

· Glüh-Wein und Glüh-Most trinken

· Kekse backen mit den Kindern

Michaela Tiefenbacher ist die Chefin des Dorf-Hotels Schönleitn.

Das Weihnachts-Dorf ist auch für Gäste in der Umgebung geöffnet.

Es können also nicht nur Gäste vom Ferien-Dorf das Weihnachts-Dorf besuchen.

Das Ferien-Dorf hat 93 Ferien-Wohnungen und Platz für über 300 Gäste.

Zwischen Herbst und Weihnachten kommen aber weniger Gäste.

Deshalb hatte Tiefenbacher im letzten Jahr eine Idee.

Tiefenbacher macht heuer zum 1. Mal ein Weihnachts-Dorf.

Tiefenbacher hat sich genau informiert und war auf vielen Weihnachts-Märkten.

Im Jänner hat Tiefenbacher mit der Planung für das Weihnachts-Dorf begonnen.

Vom Dorf-Platz bis zur Wald-Terrasse

Wenn Sie ins Weihnachts-Dorf gehen, kommen Sie zuerst auf den Dorf-Platz.

Dort gibt es eine Bar und eine Eislauf-Fläche.

Man kann auch Schlitt-Schuhe ausleihen.

Vom Dorf-Platz geht ein Lichter-Weg bis zur Wald-Terrasse.

Auf der Wald-Terrasse wird es viele Lichter geben, die man sogar von Drobollach aus sehen kann.

Die Beleuchtung macht die Beleuchtungs-Firma MK Illumination aus Innsbruck.

Es wird beleuchtete Weihnachts-Bäume und große beleuchtete Wald-Tiere geben.

Tiefenbacher hat auch darauf geachtet, dass die Beleuchtung nur wenig Strom braucht.

Deshalb hat die Beleuchtung LED-Lichter.

Der Strom wird 10 bis 12 Euro am Tag kosten.

Es gibt auch Angebote in den Häusern.

Die Kinder können zu Märchen-Stunden gehen.

Die Kinder können auch basteln und sich schminken lassen.

Und die Kinder können einen Brief ans Christ-Kind schreiben.

Außerdem gibt es Bibis Weihnachts-Backstube.

Dort können die Kinder Kekse backen.

Es gibt auch einen Streichel-Zoo, eine Fackel-Wanderung und einen Besuch vom Christ-Kind.

Auf dem Dorf-Platz gibt es Musik, Chor-Gesang und Lesungen.

Bei einer Lesung wird zum Beispiel ein Buch oder eine Geschichte vorgelesen.

Auch Perchten und der Nikolaus werden kommen.

Infos zum Weihnachts-Dorf

Das Weihnachts-Dorf Schönleitn ist vom 19. November bis 23. Dezember geöffnet.

Der Eintritt ist kostenlos.

Der Lichter-Weg ist jeden Tag ab 16 Uhr geöffnet.

Von Donnerstag bis Sonntag gibt es ab 16 Uhr immer ein Programm.

Am 7. und 8. Dezember gibt es auch ab 16 Uhr ein Programm.

Mehr Infos finden Sie im Internet.

Die Internet-Seite ist: www.dasweihnachtsdorf.at

Viele Menschen interessieren sich für das Weihnachts-Dorf

Das Weihnachts-Dorf ist für Personen aus der Umgebung und für Urlaubs-Gäste.

Es sind für diese Zeit schon mehr Zimmer gebucht worden.

Das sagt Tiefenbacher.

Viele Buchungen kommen aus Graz und Umgebung.

Viele Gäste kommen zum 1. Mal ins Dorf-Hotel Schönleitn.

Das hat wahrscheinlich mit der Koralm-Bahn zu tun.

Das sagt Tiefenbacher.

Für den Dezember und die Wochen-Enden gibt es schon viele Buchungen.

Es gibt auch Angebote für Firmen, die ihre Weihnachts-Feier im Weihnachts-Dorf machen wollen.

Zuerst können sie am Christkindl-Markt etwas trinken und dann gemeinsam essen.

Sie können auch im Weihnachts-Dorf übernachten.

Das Dorf-Hotel Schönleitn schaut aus wie ein Bauern-Dorf.

Das hat der Kärntner Bau-Meister Robert Rogner so geplant.

Rogner hat alte Bauern-Häuser und Hütten gekauft.

Mit dem Holz hat er Ferien-Anlagen gebaut.

Das Hotel-Dorf Seeleitn wurde im Jahr 1978 eröffnet.

Danach wurde das Hotel-Dorf Schönleitn eröffnet.

Danach wurden die Ferien-Dörfer von der Firma TUI übernommen.

Tiefenbacher ist seit 2011 Besitzerin der Ferien-Dörfer.

Sie werden unter dem Namen Naturel Hotels und Resort geführt.