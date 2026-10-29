Ein gescheiterter Plan als Erfolg der Regierung

Das Social-Media-Verbot für Jugendliche wird in Österreich nicht kommen, es half aber, eine EU-weite Regelung auf den Weg zu bringen.

Das Bessere ist bekanntlich der Feind des Guten. Das lässt sich auch über das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Social-Media-Verbot für Kinder sagen. Es war ein guter Plan der Dreierkoalition, sich dieses wachsenden Problems anzunehmen. Es ist aber die deutlich bessere Idee, auf europäischer Ebene Zugangsschranken einzuführen.

Dass sich die österreichische Regierung vor dem Sommer dazu aufschwang, im nationalen Alleingang Google, Meta, TikTok und Co. Altersschranken aufzuerlegen und im Fall des Zuwiderhandelns mit Millionenstrafen drohen wollte, kann man als tollkühn bezeichnen. Denn einzelne Nationalstaaten, noch dazu so kleine wie Österreich, haben praktisch keine Sanktionsgewalt gegen riesige Online-Plattformen.

Es wäre aber unrichtig, der Koalition Naivität vorzuwerfen. Die Regierung wusste genau, was sie tat – und sie wusste, dass ihr Plan wohl zum Scheitern verurteilt sein würde. Schon einmal war die Republik mit einem solchen Alleingang auf die Nase gefallen. Internet-Giganten hatten damals Strafzahlungen ignoriert und das heimische Gesetz vor dem EU-Gerichtshof bekämpft, der es 2023 aufhob. Heute sind diese Plattformen durch den Digital Services Act (DSA) einer EU-weiten Regelung unterworfen. Twitter bekam im Vorjahr eine Strafe von 120 Millionen Euro aufgebrummt.

Zu schnell für die EU

Nicht anders wird es beim Social-Media-Verbot für Jugendliche laufen. Dass die Algorithmen und Funktionsweisen dieser Dienste einer Regulierung bedürfen, ist aus einer mittlerweile Vielzahl an wissenschaftlichen Studien, aus steigenden Behandlungszahlen auf Kinderpsychiatrien und aus der tagtäglichen Erfahrung vieler Familien zu schließen. Und klar ist auch: Wirksam lässt sich das nur auf EU-Ebene durchsetzen.

Doch die technologischen Entwicklungen und ihre Folgen sind mit einer anderen Geschwindigkeit unterwegs, als in der EU Parlament, Kommission und Rat zu gemeinsamen Entscheidungen kommen. Während einzelne Mitgliedstaaten wie Frankreich und Österreich bereits an konkreten Gesetzen arbeiteten, gab die EU-Kommission erst einmal eine größere Studie dazu in Auftrag. Monate vergingen. Das ist zwar eine durchaus seriöse Herangehensweise, aber sie dauert eben.

Kritik an Brüssel ist unnötig

Unter diesem Gesichtspunkt muss man die Alleingänge betrachten. Sie dienten den nationalen Regierungen einerseits dazu, einem drängenden Wunsch der Bevölkerung gerecht zu werden – laut OGM-Umfrage verlangen in Österreich mehr als 80 Prozent der Menschen ein Social-Media-Verbot für Kinder. Andererseits waren diese Pläne natürlich auch ein Fingerzeig in Richtung Brüssel, mehr Tempo an den Tag zu legen. Das hat auch funktioniert.

Deshalb ist es völlig unnötig, dass ÖVP und SPÖ jetzt EU-Bashing betreiben. Die Koalition sollte sich vielmehr dafür rühmen, dass auch ihre Initiative dazu beitrug, dass kein Alleingang mehr erforderlich ist, der ohnehin wirkungslos verpuffen würde. Es ist auch eine verpasste Chance, das gescheiterte Verbot zur (kleinen) Heldengeschichte umzudeuten.