Zahl der verschuldeten Menschen in Kärnten nimmt Jahr für Jahr zu. Bevorstehende Weihnachtszeit birgt Gefahren. Umgang mit dem „Doppelten“ nicht immer der Richtige.

Wenn Andreas Pregl von Rekordzahlen spricht, dann ist das für ihn kein Grund zur Freude. Der Chef der Schuldnerberatung Kärnten und sein Team werden 2026 erneut einen neuen Höchstwert an Beratungen erreichen. Und die schwierigste Zeit für Menschen steht noch bevor. „Weihnachten ist eine Schuldenfalle“, warnt Pregl. Die Stimmung ist noch nicht besonders weihnachtlich, die Werbemaschinerie hat bereits zu laufen begonnen. Das große Fest wird zwangsläufig wieder neue Schuldnerinnen und Schuldner in Kärnten produzieren. Influencer als „falsche Konsumvorbilder“ und die immer beliebteren Ratenkäufe werden ihr Übriges tun.

Weihnachtsgeld muss nicht ausgegeben werden

Fast 1000 Erstberatungen und rund 3800 Beratungen insgesamt hat man in den zehn Monaten des heurigen Jahres schon durchgeführt. Im Jahr 2021 waren es über das gesamte Jahr „nur“ 593 Erstberatungen und 2800 Beratungen insgesamt. Man geht davon aus, dass die Zahlen auch 2027 weiter ansteigen werden. Schuldenfalle Nummer eins bei jungen Menschen bleibt das Smartphone und die damit getätigten weiteren sogenannten „In-App-Käufe“. „Das neue iPhone kommt nicht umsonst immer zu Weihnachten heraus“, sagt Pregl. Eine Rolle spielt dabei auch, dass durch das Weihnachtsgeld, egal ob es vom Arbeitgeber oder vom Staat kommt, plötzlich mehr Geld zur Verfügung steht, als man es gewohnt ist. Nicht immer wird damit auch der richtige Umgang gefunden. Statt Sparen oder Schuldentilgung wird oft lieber konsumiert. Gleiches gilt in der Jahresmitte für das Urlaubsgeld, mit dem nicht zwangsläufig in Urlaub gefahren werden muss. „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not – das ist komplett verloren gegangen“, weiß Pregl aus seinen Beratungen. Drei Monatsgehälter werden als Polster gerne empfohlen. Für immer weniger Menschen ist das auch machbar.

Beratungen Bis Oktober 2026: 1334 Erstkontakte, 956 Erstberatungen, 3827 stattgefundene Beratungen

2025: 1133 Erstkontakte, 857 Erstberatungen, 3597 stattgefundene Beratungen

2021: 720 Erstkontakte, 593 Erstberatungen, 2853 stattgefundene Beratungen

Bei Erwachsenen sind die Hauptgründe für Verschuldungen der Jobverlust, geringeres Einkommen aufgrund der Pensionierung und ehemalige Selbstständigkeit. Häufig sind es auch Trennungen, die Menschen an ihre finanziellen Grenzen bringen. „Die Liebe vergeht, aber die Schulden bleiben. Der Spruch ‚drum prüfe, wer sich ewig bindet‘ trifft auch bei Verträgen zu“, gibt Pregl mit auf den Weg. Ein „Riesenthema“, wie der Experte es nennt, hat die Menschen schon hart erwischt. Das volle Potential, was die Verschuldung betrifft, sei aber noch nicht ausgeschöpft: die Teuerung. „Es tut sich hier etwas und wir dürfen das nicht unterschätzen. Ich hoffe, dass die Wirtschaft bald wieder anspringt. Wenn nicht, haben wir ein großes Problem“, blickt Pregl in die Zukunft.

Budgetberatungen im Trend

Im Idealfall sucht man sich Hilfe, bevor die Schulden entstanden sind. Eine Möglichkeit dafür sind Budgetberatungen. 144 wurden heuer bisher durchgeführt. Wenn die Pension naht und sich damit das Einkommen verringert, können im gemeinsamen Gespräch Sparpotenziale herausgearbeitet werden. „Die Ausgaben bleiben die gleichen, viele unterschätzen das“, sagt Pregl, der dieses Kärntner Konzept am Dienstag im Sozialministerium in Wien vorgestellt hat. Der Bund hat seine Unterstützung für dieses Projekt zugesagt.